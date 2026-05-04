演劇の世界で時代を切り拓き、第一線を走り続ける名優たち。その人生に訪れた「3つの転機」とは――。半世紀にわたり彼らの仕事を見つめ、綴ってきた、エッセイストの関容子が訊く。第51回は作曲家・俳優の宇崎竜童さん。中学、高校とブラスバンド部でトランペットを吹いていたという宇崎さん。大学入学後、先輩にジャズバンドに引きずり込まれたそうで――。（撮影：岡本隆史）【写真】ダウン・タウン・ブギウギ・バンドを結成し