さまざまな人気キャラクターやアニメーションとのコラボレーションが人気を集める「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」。今回は5月に発売される、初夏にぴったりな注目アイテムをまとめてご紹介します。【写真】5月発売の「UT」を一気に見る（全35枚）■モンチッチの魅力が詰まった「UT」まず紹介するのは5月上旬から展開予定の、モンチッチの魅力が詰まった「UT」。1974年の誕生以来、世界中で愛されるモンチッチ