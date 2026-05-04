音楽フェスティバル「OTODAMA'26」の公式サイトは4日、同日に大阪・泉大津フェニックスで開催予定だった同フェス初日の中止を発表した。中止理由は「前夜の暴風雨による施工物の損傷が激しいため」としている。あす5日については、復旧のめどを協議の上、4日中に発表するという。払い戻しについては、後日案内するとし「楽しみにしてくださっていたお客様には心苦しいですが、ご理解よろしくお願いいたします」と呼びかけた