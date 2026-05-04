トラックを止めようとしたミニパトに複数回ぶつけた疑いで、無職の55歳の男が逮捕されました。 警察によりますと4日朝、兵庫県朝来市で「パンクしたトラックが走っている」といった内容の通報がありました。 兵庫県警のパトカーが、前タイヤがパンクしているトラックを発見して追跡。 ナンバーを確認すると『盗難車』として京都府警が手配していることもわかったということです。 トラックを停止させようと前方を