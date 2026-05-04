大阪府・泉大津フェニックスで開催予定だった野外音楽イベント「OTODAMA'26」が、初日となる5月4日公演の開催中止を公式サイトで発表しました。【写真を見る】【 OTODAMA'26 】 初日公演の中止を発表「昨晩の暴風雨による施工物の損傷が激しく」5日以降の開催は協議中発表文では『本日予定しておりましたOTODAMA'26は、昨晩の暴風雨による施工物の損傷が激しく大変残念ではありますが開催を中止といたします。』と、状況を説