5人組バンド「スーパー登山部」が3日放送のABCテレビ「EIGHT-JAM」（日曜後11・15）に出演。紅一点のボーカル・Hinaの伸びやかな歌声を支える、まさかの“トレーニング法”が明らかになった。2023年、キーボード・小田智之を中心に結成。同番組恒例企画「プロが選ぶ年間マイベスト10」で、蔦谷好位置氏が同バンドの楽曲「燕」を2025年の年間2位に選んだ。都内で同バンドの公演を見たという蔦谷氏は「ここ数年ライブハウスで見