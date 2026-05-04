【ソウル共同】韓国統一省は4日、サッカー女子のアジア・チャンピオンズリーグ（ACL）に出場している北朝鮮チームが、ソウル郊外の京畿道水原で20日行われる準決勝に出場するため訪韓すると発表した。同省によると、スポーツで北朝鮮選手団が訪韓するのは2018年以来となる。サッカーの選手団としては、14年の仁川アジア大会以来。南北関係の悪化や新型コロナウイルス禍でスポーツ交流も停滞している。準決勝では地元・水原のチ