きのう、福島県会津若松市の猪苗代湖で水上バイクが転覆する事故があり、男子高校生が死亡しました。きのう午後1時前、会津若松市の猪苗代湖で3人が乗っていた水上バイクが転覆しました。このうち、埼玉県の男性（24）と東京・葛飾区の17歳の男子高校生が意識不明の状態で病院に搬送されましたが、男子高校生は搬送先の病院で死亡が確認されました。事故を目撃した人「救急隊員が心臓マッサージとかしていて、みんな慌ててた感じで