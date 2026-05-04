ヤクルトは4日、「TOKYO燕（えん）プロジェクト」の第2弾（7月24〜26日、対広島）で、人気ガールズグループ「ME:I（ミーアイ）」がゲスト出演すると発表した。最終日の26日にメンバー11人全員が神宮球場に来場する。ファーストピッチを務めることが決まったリーダー・MOMONAは「ME:Iが歴史あるこのプロジェクトに今回携わることができて、本当に光栄に思います。東京ヤクルトスワローズの皆さんが最高の試合をできるよう、私た