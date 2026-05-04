4日（月）みどりの日、東北や北陸では台風並み暴風のおそれ。晴れる関東は真夏日のところも。【4日（月）みどりの日の天気】低気圧が発達しながら北海道付近へ進み、前線が本州付近を通過しました。前線は東の海上から沖縄にのびていて、沖縄では梅雨入りの発表がありました。午後は低気圧や前線通過後の寒気の影響で、北日本や日本海側で雨が降る見込みです。北陸ではこれまでの大雨で地盤の緩んでいるところがあるため、土砂災害