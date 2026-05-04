IVEのWONYOUNG（ウォニョン、22）の前世はお姫さま、REI（レイ、22）は鳥だった？グループのYouTube公式チャンネル内コンテンツ「ARCH−IVE」の新エピソードが、このほど公開された。最初のエピソードは「前世体験1」と「前世体験2」。ウォニョンは「私が何年も前からやりたいと主張したものが、やっと実現できた」と話した。メンバー6人が、前世で何だったのかを推測し、それに合わせた衣装を身にまとって登場。催眠術をかけて