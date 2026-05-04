お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザーが４日、日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）で自動車渋滞について持論を明かした。ゴールデンウィーク期間中とあって、番組では高速道路の渋滞について取り上げ、一般家庭や学生などそれぞれの工夫や結果などをＶＴＲで紹介した。ＶＴＲ終了後にＭＣの山里亮太が「カズは今、教習所に通ってるんでしょ？」とひとこと。カズレーザーは「