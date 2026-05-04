◆ファーム・リーグ巨人―ハヤテ（４日・ちゅ〜るスタジアム清水）巨人は、ファーム・リーグ、ハヤテ戦のスタメンを発表した。先発は育成の西川歩（１９）で、２軍公式戦では初先発となる。バッテリーを組むのは、この日２５歳の誕生日を迎えた山瀬慎之助捕手。若手バッテリーで試合に臨む。【巨人】１番・右翼丸２番・遊撃増田大３番・左翼岡田４番・ＤＨリチャード５番・一塁三塚６番・中堅浅野７番・三塁荒巻