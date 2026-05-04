中日・根尾昂投手が４日、出場選手登録を抹消された。今季は開幕翌日の３月２８日に１軍昇格。、４月８日のDeNA戦（横浜）でプロ初勝利を挙げるなど、９試合で１勝１敗、防御率５・００。４月１７日の阪神戦（甲子園）から４登板連続で失点し、計３回２/３で３本塁打を許していた。カイル・マラー投手も出場選手登録を抹消され、福敬登投手と先発予定の中西聖輝投手が１軍に昇格した。