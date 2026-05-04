◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―阪神（４日・バンテリンドーム）阪神・津田淳哉投手が出場選手登録を抹消された。大経大から２０２３年ドラフト６位で阪神に入団した右腕は、５月１日の巨人戦（甲子園）で待望のプロ初登板。２点ビハインドの９回にマウンドへ上がり、無失点デビューを飾った。この日の中日戦に先発する門別が１軍登録された。