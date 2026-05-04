俳優・山田裕貴が主演するる「ＴＢＳ×Ｕ−ＮＥＸＴ×ＴＨＥＳＥＶＥＮ」グローバルプロジェクトのドラマ「ちるらん新撰組鎮魂歌」（Ｕ−ＮＥＸＴで配信中）のスペシャルムービーがこのほど公開され、新たに開発された表現手法「ＣＨＩＲＵ―ＣＡＮＶＡＳ」の制作過程と完成ビジュアルが明らかになった。「信念のために命を燃やし、美しく散っていく新撰組の生き様」「散り様の美しさ」を約２万枚の花びらで表現し、山田ふ