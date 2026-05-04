ＴＢＳの宇賀神メグアナウンサーが３日までにＳＮＳを更新。共演ショットが話題になっている。自身のインスタグラムにＴＢＳ系トークバラエティー番組「人生最高レストラン」（土曜・午後１１時半）のオフショットを披露。今年４月にフリーに転身した元日本テレビの岩田絵里奈アナとの２ショット公開した。続けて、宇賀神アナは「なんと！人生最高レストランには同期で友人の岩田絵里奈ちゃんがゲストで来てくれました！」と記