レジャーや外遊びが増えるゴールデンウィーク。気づかないうちに虫に刺されてしまうことも。ただの虫刺されと思いきや、痛みや腫れがあると、受診するべきか迷いますよね。今回は刺されたときの対処法をクイズ形式でご紹介。落ち着いて対応できるようポイントを押さえておきましょう。何かに刺されて痛みがある……対処法は？A できるだけ毒を絞り出すB 刺されたところを洗う正解は B 刺されたところを洗う刺し口（傷口）をきれい