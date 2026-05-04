【モデルプレス＝2026/05/04】お笑いコンビ・スピードワゴン井戸田潤の妻でモデルの蜂谷晏海が5月3日、自身のInstagramストーリーズを更新。蟹料理の食卓を公開した。【写真】人気芸人の34歳美人妻「お店の料理みたい」と話題の豪華蟹料理◆蜂谷晏海、蟹料理の食卓公開蜂谷は「蟹チャーハンに、青梗菜の蟹あんかけ」と大皿に盛り付けられた大きな蟹のむき身が入ったチャーハンとたくさんの蟹の身入りのあんかけ料理を公開。「茹で