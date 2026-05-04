秋田朝日放送 秋田県内の社長の平均年齢は過去最高の６２．６歳で８年連続で全国トップとなっています。 民間の調査会社・帝国データバンクによりますと、県内企業の社長の平均年齢は６２．６歳で、８年連続で全国で最も高い県となりました。社長が交代した企業の割合は４．４３％で前年と比べて微増にとどまりました。年齢別の構成比では６０代が２８．１％を占め、全ての年代で最も高く、次いで７０代の２６．３