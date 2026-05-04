秋田朝日放送 先月３０日に鳥海山に入ったとみられる秋田市の女性の所在がわからなくなっていて警察などが捜索しています。 警察によりますと、１日午前「由利本荘市矢島町の祓川ヒュッテ第一駐車場にきのうから車が停められている」と連絡がありました。車は秋田市の７７歳の女性のもので、女性は４月３０日午前９時半から鳥海山に入る登山届を提出していました。 女性の携帯電話は一度繋がり、名前の確認ができたもの