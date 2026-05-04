AKB48永野芹佳（25）が、4日までにインスタグラムを更新。会社設立を発表した。3日に東京・秋葉原のAKB48劇場で行われた自身の「生誕祭」公演で発表し、その後SNSを更新。「ここからだ公演永野芹佳生誕祭2026今年も大好きなファンの皆さまと大好きなメンバーのみんなにお祝いしていただけてとてもしあわせな生誕祭でしたありがとうございました」とファンに感謝しつつ「そして、この度会社設立の発表をさせていただきました