アメリカのトランプ大統領は3日、船舶がホルムズ海峡を安全に脱出するために、アメリカ軍が誘導措置を開始すると発表しました。トランプ大統領は3日自身のSNSで、各国から要請をうけ、ホルムズ海峡で足止めされている船舶をアメリカ軍が誘導し、安全に通過させる措置を現地4日朝に始めると発表しました。イランとの戦闘に関与していない地域の船舶が対象で、トランプ大統領は「妨害される場合には、断固として対処する」と強調しま