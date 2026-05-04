東海テレビの情報番組「スイッチ！」でお天気キャスターを務めるタレント、気象予報士の吉田ジョージ（よしだ・じょーじ）さんが3日、死去した。56歳。所属事務所の公式SNSで発表された。4月17日の番組出演後に倒れ、「意識不明のまま帰らぬ人となりました」と伝えられた。所属事務所のプロフィルでは「東海地方で人気のお天気キャスター。昼前の番組にベルトで出演。面白くて説得力のある解説に納得。講演、講座、漫談、お天気実