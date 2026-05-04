【第53話】 5月4日 公開 □第53話を読む 【拡大画像へ】 講談社は5月4日、龍大和氏によるマンガ「俺の指先で濡れる世界」第53話「女性の基準」をヤンマガWebにて公開した。 第53話では、多くの協力を得たカズヤはついにピアノが見える位置にまで来ることができた。だが、追手に囲まれてしまい……。 ヤンマガWeb「俺の指先で濡れる世界」のページ