窃盗未遂の疑いで、中国籍で新潟市北区に住む無職の81歳男（いずれも自称）が2日、現行犯逮捕されました。警察の調べによりますと、男は2日午後9時頃から午後10時過ぎまでの間、新潟市北区松浜の住宅で、給湯器を盗もうとした疑いです。男が盗もうとしたところを隣家の住民が取り押えたということです。調べに対し、男は「盗もうとしたわけではない。いらないものだと思った」などと容疑を否認しており、警察がくわしい状況などを