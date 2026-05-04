【サイコミ10周年大型ポスター広告掲出】 掲出場所：渋谷駅 東急 道玄坂ハッピーボード A （東急田園都市線渋谷駅 B1F 改札外 A0・A1 出口方面） 掲出期間：5月4日～10日 【拡大画像へ】 Cygamesは、マンガ配信サービス「サイコミ」が5月8日にサービス開始から10周年を迎えることを記念して、5月4日から10日まで渋谷駅構内道