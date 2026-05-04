長岡市で、ゴールデンウイークの帰省にあわせ、市内での就職を考えてもらおうとU・Iターン就職相談会が開かれました。相談会には、県内での就職を希望する大学生などが参加しました。長岡市では、若者を中心とした人口の流出が課題となる中、市内での就職を考えてもらおうと毎年、帰省の時期に合わせ相談会を行っています。学生はキャリアコンサルタントとの面談を通じて長岡で働くイメージを膨らませてい