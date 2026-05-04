胆石症において、右脇腹やみぞおちに現れる痛みは代表的な症状の一つです。痛みの原因となるメカニズムや、似た症状を引き起こすほかの病気との違いを理解しておくことは、受診のタイミングを見極めるうえでとても重要です。痛みの場所や特徴を正しく把握するための情報をお伝えします。 監修医師：中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター） 1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療