くも膜下出血は、突然の激しい頭痛や意識障害を起こし、命に関わることもある脳卒中の代表疾患の一つです。再出血を防ぐため、原因となる脳動脈瘤を処置する手術が早期に必要です。主な手術方法は、頭を開けて動脈瘤の根元をクリップで挟む開頭クリッピング術と、カテーテルで血管の中からコイルを詰める血管内コイル塞栓術です。本記事は、それぞれの手術の特徴や手術時間、おおよその費用、起こりうる合併症を解説します。