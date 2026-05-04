イラスト：飯田ともき お気に入りのカメラやレンズを長く使うためには、“お手入れ”が欠かせません。センサークリーニングをはじめとする清掃や、機材の点検といったものは定期的に実施するのが理想なのだと思います。 個人でメンテナンスを行うという人もいるかもしれませんが、不安な場合はプロに任せるのが安心です。メンテナンスサービスを展開しているメーカーや販売店も多くあります