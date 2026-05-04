【動画＆写真】「晴れ風」を堪能する目黒蓮／目黒蓮が投稿した「晴れ風」発表会＆CMオフショット／目黒蓮「晴れ風」ビジュアル キリンビールの公式Xが更新され、目黒蓮（Snow Man）が「晴れ風」を紹介する動画が公開。爽やかなビジュアルと“リアルな飲みっぷり”が注目を集めている。 ■目黒蓮、白シャツ×デニムで爽やかに「晴れ風」を堪能 動画に登場した目黒は、白シャツにデニムパンツを合わせたラフなスタイル。