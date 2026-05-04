【その他の画像・動画等を元記事で観る】 小泉今日子が自身の還暦を記念し2026年1月より開催している全国ツアー『KK60～コイズミ記念館～KYOKO KOIZUMI TOUR 2026』で、自身初となる武道館公演を5月2日・3日の2日間にわたって開催。この公演の中で披露された新曲「バディ」を5月4日に配信リリースすることが決定した。 ■5月10日開催のツアーファイナルは、全国の映画館でのライブビュー