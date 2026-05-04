4日朝早く、下関市でバイクが転倒する事故があり運転していた65歳の男性が意識不明の重体です。4日午前5時50分ごろ下関市山田の広域農道で菊川町方面に向け走っていたバイクが転倒しました。この事故でバイクを運転していた市内に住む65歳の男性が首の骨を折るなどし意識不明の重体となっています。