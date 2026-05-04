長崎市で開かれている「DEJIMA博」は、4日も多くの家族連れなどでにぎわっています。 悪天候の影響で3日は午後から中止となった、メイン会場の「長崎水辺の森公園」。 4日は、全国から70店舗以上のグルメやスイーツが集結し、オープン直後から来場者が列を作りました。 （松浦市から） 「家族と、いとこと来た」 （長崎市から） 「おいしいものを食べに来た」 （長崎市から） 「ありがたい。なかなか