この記事をまとめると ■最近のクルマは法律によってオートライト機能が装備されている ■夜間（日没時から日出時までの時間をいう）はヘッドライトの点灯が義務となっている ■17〜19時の時間は事故の多い時間なので17時前にはヘッドライトを点けておくと安心だ ヘッドライトの点灯時間はいつくらい？ 最近のクルマの多くはオートライトを備えている。だから、いちいちスイッチオン・オフを気にすることなく運転しているドライ