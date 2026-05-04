熊本県阿蘇郡南小国町の子どもたちがヒツジの毛刈りに挑戦しました。南小国町の中原小学校にやってきたのはモコモコの毛のヒツジです。命のぬくもりを感じてもらおうと、町内の小学校で毎年実施されている毛刈り体験には、1・2年生の児童6人が参加し、近くの保育園の園児たちも見学しました。説明のあと毛刈りに挑戦すると…。「うまい！さすがやね！」ヒツジにけがをさせないよう慎重に刈り取りました。■子ども「ふわふわ」「た