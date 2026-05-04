天草市二浦町でマンゴーの出荷が始まりました。山下亀男さんは10アールのビニールハウスで110本のアップルマンゴーを栽培しています。マンゴーは熟れると落果するため取り付けられたネットの中に落ちたものを収穫します。ことしは、日照不足で成熟が半月ほど遅れたといいますが…■山下亀男さん「大きさも糖度もある立派なのができている」原油価格の高騰で燃料費は上がっていますが価格は据え置き