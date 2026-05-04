トラックと街頭を損傷させ、ニューアーク・リバティー国際空港に着陸するユナイテッド航空機。画像は動画から切り出したもの/Patrick Oyulu（CNN）米ニュージャージー州警察によると、ニューアーク・リバティー国際空港で3日、着陸しようとした航空機が近くの幹線道路の街灯と大型トラックに衝突し、トラック運転手が負傷した。航空追跡サイト「フライトレーダー24」によると、イタリア・ベネチア発のユナイテッド航空ボーイング76