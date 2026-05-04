9人組グループ・Snow Manの目黒蓮が出演する実写映画『SAKAMOTO DAYS』（4月29日公開）が、公開から5日間で興行収入10.5億円、観客動員数77.3万人を突破。あわせて、入場者プレゼント第2弾として、原作者・鈴木祐斗氏が新しく描き下ろした「イラストカード」が9日より配布されることが発表された。【写真】一時帰国で『SAKAMOTO DAYS』イベ登壇！雨でも輝く笑顔をみせる目黒蓮入場者プレゼント第2弾は、本編でも激しいバトルが