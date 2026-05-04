架線に引っかかった金属製の板＝4日午前、神奈川県松田町（小田急電鉄提供）4日午前5時半ごろ、神奈川県松田町の小田急小田原線渋沢―新松田間で、架線に金属製の板とそれを固定していたポールが引っかかっているのが見つかった。県警松田署と小田急電鉄によると、近くの駐車場の屋根が強風で飛ばされたとみられる。一部区間で停電し、運転を見合わせたが、午前11時55分に再開した。けが人はいなかった。小田急電鉄によると、