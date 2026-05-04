色彩を強調したハンタウイルスの透過電子顕微鏡像（ゲッティ＝共同）【ジュネーブ共同】世界保健機関（WHO）は3日、大西洋を航行中のクルーズ船でネズミなどの齧歯類が媒介する「ハンタウイルス」の集団感染が発生した疑いがあると明らかにした。これまでに3人が死亡、1人が南アフリカで集中治療を受けている。感染した可能性がある計6人のうち、1人からウイルスが検出された。WHOが詳しく調べている。ハンタウイルスはネズミ