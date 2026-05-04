【ブンデスリーガ】バイエルン 2−2 ハイデンハイム（日本時間5月2日／アリアンツ・アレーナ）【映像】伊藤洋輝、フルスプリントで帰陣→ボール奪取の瞬間バイエルンに所属する日本代表DF伊藤洋輝が、冷静な対応で相手のカウンターを潰した。伊藤は、日本時間5月2日に行われたブンデスリーガ第32節のハイデンハイム戦に左サイドバックとして先発出場。チームはすでにブンデスリーガ優勝を決めており、ミッドウィークにはUEFAチャン