ＳＮＳ総フォロワー数約３２０万人を誇り、一卵性三つ子ならではの「シンクロアクロバット」で世界中から注目を集める佐藤三兄弟（綾人・颯人・嘉人）が、８月５日に楽曲「ＤＡＩＳＵＫＩ」で演歌・歌謡曲ジャンルよりメジャーデビューが４日、決定した。２０２５年７月に埼玉・川越のスーパー銭湯で歌謡曲のカバーを初披露。その後、定期的に同場所にてライブ活動を続けていたところ、歌謡曲とダイナミックなアクロバットを融