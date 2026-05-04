女優の北川景子が2日、Xを更新。ドレス姿のオフショットを披露すると、ファンから「神々しい」「更に輝いてますね」などの称賛が集まった。【写真】北川景子、あの、黒島結菜、窪塚洋介ら豪華登壇者が集結したレッドカーペットの模様北川が投稿したのは、2日に行われた第4回横浜国際映画祭レッドカーペットのオフショット。映画祭クロージング作品で5月8日に公開される映画『未来』の出演者として映画祭に参加した北川は、レ