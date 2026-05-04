女優の本田望結（21）が3日、Instagramを更新。タイトなワンピースドレス姿を披露し、ファンから「大人レディですね」「スタイル素晴らしい」といった反響が寄せられた。【別カット】本田望結、すらりとしたドレス姿（全身ショット）本田が「真っ赤なドレス」と投稿したのは、2日に行われた第4回横浜国際映画祭レッドカーペットのオフショット。公開された写真には、赤いワンピースドレス姿でポーズを決める様子や全身ショット