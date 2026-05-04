◇２０２６オートバックス・スーパーＧＴ第２戦「富士ＧＴ３時間レースＧＷスペシャル第２日」（４日、静岡・富士スピードウェイ＝１周４・５６３キロ）スーパーＧＴを運営するＧＴアソシエイション（ＧＴＡ）の坂東正明代表は４日の定例会見で来季からスタートするタイヤのワンメイク化について、ＧＷ（ゴールデンウィーク）明けにサプライヤーを発表すると明らかにした。「タイヤメーカーはすでに決まっています。契約書が全