【コストコ】に立ち寄ると見逃せないのは、毎日のおやつにぴったりな大容量サイズのお菓子。ほかのスーパーなどではあまり目にしない珍しい輸入商品はもちろんのこと、コストコオリジナルの限定サイズが販売されていることもあるため、お菓子好きなら見逃せません。そこで今回は、買い物リストに追加したい「大容量おやつ」を紹介します。 高コスパの優秀おやつ 牛柄のパッケージが特徴的な「千年屋