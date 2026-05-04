メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県知立市の「八橋かきつばた園」では約3万株のカキツバタが見頃を迎えています。 八橋のカキツバタは、平安時代の歌人「在原業平」が句頭に「カキツバタ」の5文字を入れて詠んだことで知られています。 1万1千平方メートルほどの敷地と16の池に、3万株以上のカキツバタが咲き、今が満開となっています。 ゴールデンウィーク真っ只中の4日は、朝から観光客が訪