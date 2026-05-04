漫才コンビ・爆笑問題の太田光さんの妻で所属事務所「タイタン」の代表を務める太田光代さんが2026年5月3日にXを更新。自身の思いを明かした。「憶測で色々と言われて困りました。今も同じ」発端となったのは、光代さんが2日にXに「なんだかな、この数ヶ月の、もやっとした憂鬱ときたら」とポストしたこと。これに対し、あるユーザーから故・安倍晋三元首相と高市早苗首相をめぐって尋ねる趣旨の返信がついた。光代さんは「そうい